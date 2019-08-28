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Росія продовжила поставки деталей ракетних комплексів С-400 до Туреччини

Росія продовжила поставки деталей ракетних комплексів С-400 до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Туреччина зможе використовувати російські ракетні комплекси С-400 з початку наступного року. Доти Росія обіцяє навчити турецьких військових користуватися ними. Поставки деталей ракет в Анкару продовжили сьогодні, 27 серпня, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у вівторок прибув з візитом до Москви. Російський лідер Володимир Путін показав йому винищувач Су-57. Раніше ЗМІ повідомляли, що Туреччина може купити російські літаки. Під час зустрічі лідери двох держав обговорили сфери співпраці, пов’язані і з винищувачем Су-35.

“Мова йшла не тільки про військову співпрацю або про співпрацю у військово-технічній галузі, а й у цивільних областях, і в космосі, і в сфері авіації”, — заявив Путін.

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Російський президент додав, що сторони також працюють над лібералізацією візового режиму між Росією і Туреччиною. Ердоган заявив про необхідність збільшити російсько-турецький товарообіг з нинішніх 25 мільярдів доларів до 100 мільярдів.

Нагадаємо, 15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про отримання Анкарою вісьмох літаків з російськими комплексами С-400.

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Проти виступають США. Вони вказували, що С-400 несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

“США та інші партнери по F-35 згодні з рішенням усунути Туреччину від програми і почати процес офіційного виключення Туреччини”, — заявила раніше Еллен Лорд, заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

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Туреччина також замовила понад 100 літаків F-35 на 1,4 мільярда доларів для використання у військових цілях, і представники США заявляють, що угода буде заблокована через придбання російських С-400.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це “несправедливим” кроком.

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