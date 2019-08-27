Путін пригостив Ердогана морозивом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на 14-му Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС-2019 пригостив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана морозивом. Про це повідомив журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов у Twitter, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.
"- Мені в стаканчику
- Шоколадне чи вершкове?
- І те, і інше!
Путін на МАКСі пригостив Ердогана морозивом", - навів пряму мову і прокоментував Смирнов.
Додамо, що в підмосковному місті Жуковський сьогодні стартував 14-й Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС-2019, який триватиме до 1 вересня.
За даними ТАСС, планувалися двосторонні переговори Путіна і Ердогана на полях авіасалону.
"27 серпня в Жуковському відбудеться зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпои Ердоганом, який перебуватиме в Росії з коротким робочим візитом і відвідає 14-й Міжнародний авіакосмічний салон "МАКС-2019", - йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.
Нагадаємо, Путін привіз на саміт "Великої двадцятки" свою кружку.
- Мне в стаканчике
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое!
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu