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Путін пригостив Ердогана морозивом

Путін пригостив Ердогана морозивом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін на 14-му Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС-2019 пригостив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана морозивом. Про це повідомив журналіст із кремлівського пулу Дмитро Смирнов у Twitter, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.

"- Мені в стаканчику
- Шоколадне чи вершкове?
- І те, і інше! 

Путін на МАКСі пригостив Ердогана морозивом", - навів пряму мову і прокоментував Смирнов.

Додамо, що в підмосковному місті Жуковський сьогодні стартував 14-й Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС-2019, який триватиме до 1 вересня.

За даними ТАСС, планувалися двосторонні переговори Путіна і Ердогана на полях авіасалону.

"27 серпня в Жуковському відбудеться зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпои Ердоганом, який перебуватиме в Росії з коротким робочим візитом і відвідає 14-й Міжнародний авіакосмічний салон "МАКС-2019", - йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Нагадаємо, Путін привіз на саміт "Великої двадцятки" свою кружку.

- Мне в стаканчике
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое!
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2019 г.

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