Путин угостил Эрдогана мороженым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент России Владимир Путин на 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым. Об этом сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, опубликовав соответствующее видео, передает УНН.
"- Мне в стаканчике
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое!
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым", - привел прямую речь и прокомментировал Смирнов.
Добавим, что в подмосковном городе Жуковский сегодня стартовал 14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, который продлиться до 1 сентября.
По данным ТАСС, планировались двухсторонние переговоры Путина и Эрдогана на полях авиасалона.
"27 августа в Жуковском состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон "МАКС-2019", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, Путин привез на саммит "Большой двадцатки" свою кружку.
- Мне в стаканчике
- Шоколадное или сливочное?
- И то, и другое!
Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu