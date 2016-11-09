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Россия пообещала ответить на санкции ЕС против избранных в Крыму депутатов

Россия пообещала ответить на санкции ЕС против избранных в Крыму депутатов

Киев • УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российская сторона примет соответствующие меры в ответ на включение в "черный список" Европейского союза шести депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает УНН.

"В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в ЕСовский "черный список" шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя", - сказано в сообщении.

В МИД РФ отметили, что ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимают как "ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое выявление воли".

"Вопрос с возвращением полуострова в состав Российской Федерации решен окончательно, и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент", - отметили в МИД РФ.

Также отмечается, что рестрикции против депутатов Государственной Думы не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС.

"Российская сторона примет соответствующие меры в ответ", - отметили в МИД РФ.

Как сообщал УНН, Европейский Союз ввел санкции в отношении ряда лиц, избранных депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму.

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