Россия пообещала ответить на санкции ЕС против избранных в Крыму депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российская сторона примет соответствующие меры в ответ на включение в "черный список" Европейского союза шести депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает УНН.
"В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в ЕСовский "черный список" шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя", - сказано в сообщении.
В МИД РФ отметили, что ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимают как "ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое выявление воли".
"Вопрос с возвращением полуострова в состав Российской Федерации решен окончательно, и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент", - отметили в МИД РФ.
Также отмечается, что рестрикции против депутатов Государственной Думы не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС.
"Российская сторона примет соответствующие меры в ответ", - отметили в МИД РФ.
Как сообщал УНН, Европейский Союз ввел санкции в отношении ряда лиц, избранных депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму.