Росія пообіцяла відповісти на санкції ЄС проти обраних у Криму депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російська сторона вживе відповідних заходів у відповідь на включення до “чорного списку” Європейського союзу шести депутатів Держдуми РФ, вибраних в Криму. Про це йдеться у повідомлення МЗС РФ, передає УНН.
“У Москві відомо про рішення Ради ЄС від 8 листопада про розширення персональних санкцій проти російських фізичних осіб за рахунок включення в ЄСівський „чорний список“ шести депутатів Державної Думи сьомого скликання від Криму і Севастополя”, — сказано у повідомленні.
У МЗС РФ зазначили, що обмежувальні заходи ЄС щодо жителів Криму і Севастополя сприймають як “нічим не виправдане колективне покарання населення цього регіону за вільну демократичну виявлення волі”.
“Питання з поверненням півострова до складу Російської Федерації вирішено остаточно, і його жителі абсолютно легітимно обрали своїх представників до російського парламенту”, — наголосили у МЗС РФ.
Також зазначається, що рестрикції проти депутатів Державної Думи не сприятимуть відновленню нормального діалогу між законодавчими органами Росії і ЄС.
“Російська сторона вживе відповідних заходів у відповідь”, — відзначили у МЗС РФ.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз запровадив санкції щодо низки осіб, які були обрані депутатами держдуми РФ в анексованому Криму.