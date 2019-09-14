Россия угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Россия пригрозила сбивать израильские истребители, используя размещенную в Сирии систему противоракетной обороны S-400, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.
"Москва пригрозила, что любые самолеты, пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.
Спор между Израилем и РФ по авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается.
Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, по сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ - способствовать режима Башара Асада.
Напомним, Россия заявила об окончании войны в Сирии.