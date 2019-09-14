Росія погрожує збивати ізраїльські літаки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Росія пригрозила збивати ізраїльські винищувачі, використовуючи розміщену у Сирії систему протиракетної оборони S-400, якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Jerusalem Post.
"Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400", - йдеться у повідомленні.
Суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває.
Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії. Проте, за повідомленнями ЗМІ, Путін заявив Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, тому що це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.
Нагадаємо, Росія заявила про закінчення війни в Сирії.