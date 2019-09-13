Россия заявила об окончании войны в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась". Об этом министр сообщил в интервью газете "Труд", информирует УНН.
"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", — заявил Лавров, добавив, что очаги напряженности сохраняются лишь на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.
Глава МИД назвал первоочередными задачами оказание гуманитарной помощи и поддержку политического процесса по урегулированию сирийского кризиса для стабилизации обстановки как в стране, так и во всем регионе.
Напомним, Турция объявила о новой операцию в Сирии против курдов.