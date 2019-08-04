Туреччина оголосила про нову операцію в Сирії проти курдів

Нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Як уточнив Ердоган, Росія і США, чиї військові також присутні в Сирії, вже поінформовані щодо запланованої операції.

Про час і приблизний період операції президент Туреччини не сказав. Зазначимо, що цей наступ турецьких військ на курдів в Сирії від початку війни буде третім.

Ердоган додав, що турецька армія раніше провела операції в сирійських містах Афрін, Джераблюс і Ель-Баб. Турецький президент охарактеризував ці операції як успішні.

"Наша нова мета - схід річки Євфрат", - повідомив він.

Нагадаємо, курди знищили не менше 37 терористів в Ель-Багузе на сході Сирії.