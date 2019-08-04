Турция объявила о новой операции в Сирии против курдов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Турция собирается провести третье наступление на курдов в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
Новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами восточнее Евфрата. Как уточнил Эрдоган, Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже проинформированы о запланированной операции.
О времени и примерном периоде операции президент Турции не сказал. Отметим, что это наступление турецких войск на курдов в Сирии с начала войны будет третьим.
Эрдоган добавил, что турецкая армия ранее провела операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб. Турецкий президент охарактеризовал эти операции как успешные.
"Наша новая цель - восточнее реки Евфрат", - сообщил он.
Напомним, курды уничтожили не менее 37 террористов в Эль-Багузе на востоке Сирии