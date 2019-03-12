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Курды уничтожили не менее 37 террористов в Эль-Багузе на востоке Сирии

Курды уничтожили не менее 37 террористов в Эль-Багузе на востоке Сирии

Киев  •  УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Курдские формирования ликвидировали за сутки не менее 37 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые оборонялись в своем форпосте в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщил в понедельник курдское агентство Firat со ссылкой на заявление командования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), передает УНН.

По информации издания, десятки наемников, которые вышли из своих укрытий, сдались в плен курдским бойцам вместе со своими семьями. Всего за два дня сложили оружие 340 членов ИГ.

Отряды СДС восстановили в воскресенье штурм этого форпоста террористов в пограничном с Ираком районе после того, как завершился второй этап эвакуации оттуда мирных граждан. В операции принимают участие более 2500 бойцов из спецподразделений, численность противоборствующих им наемников неизвестна.

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Командир СДС Аднан Африн ранее сообщил, что боевики используют подземные тоннели для внезапных контратак. По его словам, продвижению курдских сил мешают также заминированы террористами участка и непрерывный огонь снайперов.

По сведениям новостного портала El Nashra, террористы ИГ пытались в понедельник прорваться к нефтяному полю Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, который находится под контролем СДС. В ходе этой вооруженной вылазки они атаковали блокпост курдов в районе Эш-Шахиль и убили 12 ополченцев.

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Как сообщал УНН, сейчас подразделения “Демократических сил Сирии” (SDF), в которых преобладают курдские отряды, завершают наступление на последний бастион ИГ в восточной части Сирии — населенный пункт Багуз. За последние дни из поселения эвакуировали тысячи людей и сотни боевиков ИГ показались курдам в плен.

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