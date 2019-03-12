Курди знищили не менше 37 терористів в Ель-Багузе на сході Сирії

КИЇВ. 12 березня. УНН. Курдські формування ліквідували за добу не менше 37 бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД), які оборонялися в своєму форпості в Ель-Багузе на східному березі Євфрату. Про це повідомило в понеділок курдське агентство Firat з посиланням на заяву командування збройної коаліції “Сили демократичної Сирії” (СДС), передає УНН.