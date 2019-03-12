Курди знищили не менше 37 терористів в Ель-Багузе на сході Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Курдські формування ліквідували за добу не менше 37 бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава” (ІД), які оборонялися в своєму форпості в Ель-Багузе на східному березі Євфрату. Про це повідомило в понеділок курдське агентство Firat з посиланням на заяву командування збройної коаліції “Сили демократичної Сирії” (СДС), передає УНН.
За інформацією видання, десятки найманців, які вийшли зі своїх укриттів, здалися в полон курдським бійцям разом зі своїми сім’ями. Всього за два дні склали зброю 340 членів ІД.
Загони СДС відновили в неділю штурм цього форпосту терористів в прикордонному з Іраком районі після того, як завершився другий етап евакуації звідти мирних громадян. В операції беруть участь понад 2,5 тисяч бійців зі спецпідрозділів, чисельність протиборчих їм найманців невідома.
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Командир СДС Аднан Афрін раніше повідомив, що бойовики використовують підземні тунелі для раптових контратак. За його словами, просуванню курдських сил заважають також заміновані терористами ділянки і безперервний вогонь снайперів.
За відомостями новинного порталу El Nashra, терористи ІД намагалися в понеділок прорватися до нафтового полю Ель-Омар в провінції Дейр-ез-Зор, яке знаходиться під контролем СДС. В ході цієї збройної вилазки вони атакували блокпост курдів в районі Еш-Шахіль і вбили 12 ополченців.
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Як повідомляв УНН, зараз підрозділи “Демократичних сил Сирії” (SDF), у яких переважають курдські загони, завершують наступ на останній бастіон ІД у східній частині Сирії — населений пункт Багуз. За останні дні з поселення евакуювали тисячі людей та сотні бойовиків ІД здались курдам у полон.
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