Россия угрожает поставками газа в Европу – The Guardian

Детали

Вице-премьер-министр заявил, что у России “есть полное право ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод “Северный поток-1”. Как он утверждает, на поиск альтернативы российскому газу “уйдут годы”, а больше всего от этого решения пострадают потребители.

Новак также сообщил, выступая на государственном телеканале РФ, что отказ от российской нефти “приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка”. По его словам, цена на нефть может подняться до более 300 долларов США за баррель.

Аналитики Bank of America отметили, что если большинство экспорта из РФ прекратят, цены могут достичь до 200 долларов США за баррель. В то же время во вторник цены на нефть достигнут почти 14-летнего максимума, а фьючерсы нефти Brent будут стоить 125,19 доллара за баррель.

Ранее

В ЕС заявили, что могут отказаться от газа из РФ за несколько лет и начать ограничивать свою зависимость в течение нескольких месяцев.

“Это нелегко, но возможно", - прокомментировал решение Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого курса.

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия презентует план быстрого спасения от зависимости от российской нефти и газа.