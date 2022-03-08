Росія погрожує постачанням газу в Європу – The Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак допустив можливість закриття газопроводу "Північний потік-1" у Німеччині, чим посилив побоювання щодо енергетичної війни. Наразі Росія постачає приблизно 40% європейського газу, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Віцепрем’єр-міністр заявив, що Росія “має повне право ввести ембарго на прокачування газу через газопровід “Північний потік-1”. Як він стверджує, на пошук альтернативи російському газу “підуть роки”, а найбільше від цього рішення постраждають споживачі.
Новак також повідомив, виступаючи на державному телеканалі РФ, що відмова від російської нафти “призведе до катастрофічних наслідків для світового ринку”. За його словами, ціна на нафту може піднятися до понад 300 доларів США за барель.
Аналітики Bank of America зазначили, що якщо більшість експорту з РФ припинять, ціни можуть сягнути до 200 доларів США за барель. Водночас у вівторок ціни на нафту сягнуть майже 14-річного максимуму, а ф’ючерси нафти Brent коштуватимуть 125,19 долара за барель.
Раніше
У ЄС заявили, що можуть відмовитися від газу з РФ за кілька років і почати обмежувати свою залежність протягом кількох місяців.
“Це нелегко, але можливо”, - прокоментував рішення Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейського зеленого курсу.
У вівторок, 8 березня, Єврокомісія презентує план швидкого порятунку від залежності від російської нафти та газу.