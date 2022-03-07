Єврокомісія завтра представить план порятунку залежності від російської нафти та газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Єврокомісія у вівторок, 7 березня, представить план швидкого порятунку від залежності від російської нафти та газу. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише УНН.
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"Завтра Єврокомісія внесе пропозиції, як швидко позбутися нашої залежності від російського викопного палива", - вказала фон дер Ляєн.
Деталі
З її слів, це означає:
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- Диверсифікація постачальників, перехід на СПГ та трубопровідний газ
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- Підсилення ЄС шляхом інвестування у відновлювані джерела енергії
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- Підвищення енергоефективності
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Також вона згадала про обговорення "нового пакету санкцій, над яким працюємо".
"Ми повинні переконатися, що ефект від санкцій був максимальним. І враховуючи нерозсудливість Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", - додала фон дер Ляєн.