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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия начинает военно-морские учения в акватории Японского и Охотского морей

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Силы Тихоокеанского флота России начали оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей, которые продлятся до 20 июня, сообщает Reuters со ссылкой на минобороны рф, пишет УНН.

россия начинает военно-морские учения в акватории Японского и Охотского морей

Цитата 

"В учениях группировки сил Тихоокеанского флота задействовали более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 самолетов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении министерства в Telegram.

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