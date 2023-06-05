россия начинает военно-морские учения в акватории Японского и Охотского морей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Силы Тихоокеанского флота России начали оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей, которые продлятся до 20 июня, сообщает Reuters со ссылкой на минобороны рф, пишет УНН.
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"В учениях группировки сил Тихоокеанского флота задействовали более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, около 35 самолетов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
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