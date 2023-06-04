Міністр оборони Німеччини закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни рф проти України

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 13676 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 24126 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 42419 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 37487 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 82258 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 63350 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58432 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118526 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182987 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 213307 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 29602 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 20810 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 62238 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 15988 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12081 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 42440 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 63169 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 82273 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 213313 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 263824 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12593 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 16627 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29562 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45236 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міністр оборони Німеччини закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни рф проти України

Київ • УНН

 • 405223 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, таких як війна Росії проти України. З таким зверненням він виступив у неділю, 4 червня, на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", повідомляє УНН з посиланням на DW.

Міністр оборони Німеччини закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни рф проти України

Цитата

"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив міністр.

Водночас Пісторіус подякував багатьом державам регіону, які виступили з чіткими заявами про те, що міжнародна спільнота не сприймає цієї війни.

Виступаючи перед представниками понад 40 держав, міністр зазначив, що для Німеччини "агресивна війна президента рф володимира путіна посеред Європи стала історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".

"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус. За його словами, це зобов'язання передбачає, зокрема, переосмислення політики експорту озброєнь, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резніков про «мирний план» Індонезії: звучить як план росії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61