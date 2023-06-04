Міністр оборони Німеччини закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію проти атак на міжнародну архітектуру безпеки, таких як війна Росії проти України. З таким зверненням він виступив у неділю, 4 червня, на азійському безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", повідомляє УНН з посиланням на DW.
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"Це неймовірно небезпечно для всього світу: якщо Росія переможе, сигнал ревізіоністським силам у світі полягатиме в тому, що агресія та неспровоковане застосування військової сили є прийнятними та можуть бути успішними. Зокрема, й тут - в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив міністр.
Водночас Пісторіус подякував багатьом державам регіону, які виступили з чіткими заявами про те, що міжнародна спільнота не сприймає цієї війни.
Виступаючи перед представниками понад 40 держав, міністр зазначив, що для Німеччини "агресивна війна президента рф володимира путіна посеред Європи стала історичним поворотним пунктом у її зовнішній та безпековій політиці".
"Ми зобов'язуємося брати більшу відповідальність за нашу власну безпеку та безпеку наших союзників і партнерів", - сказав Пісторіус. За його словами, це зобов'язання передбачає, зокрема, переосмислення політики експорту озброєнь, "особливо щодо підтримки країн-партнерів з їхніми законними правами на самооборону".
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