Министр обороны Германии призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию по войне рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, таких как война России против Украины. С таким обращением он выступил в воскресенье, 4 июня, на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", сообщает УНН со ссылкой на DW.
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"Это невероятно опасно для всего мира: если Россия победит, сигнал ревизионистским силам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы являются приемлемыми и могут быть успешными. В частности, и здесь - в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил министр.
В то же время Писториус поблагодарил многие государства региона, которые выступили с четкими заявлениями о том, что международное сообщество не приемлет эту войну.
Выступая перед представителями более 40 государств, министр отметил, что для Германии "агрессивная война президента рф владимира путина посреди Европы стала историческим поворотным пунктом в ее внешней политике и политике безопасности".
"Мы обязуемся брать большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров", - сказал Писториус. По его словам, это обязательство предполагает, в частности, переосмысление политики экспорта вооружений, "особенно в отношении поддержки стран-партнеров с их законными правами на самооборону".
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