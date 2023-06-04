Министр обороны Германии призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию по войне рф против Украины

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"Это невероятно опасно для всего мира: если Россия победит, сигнал ревизионистским силам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы являются приемлемыми и могут быть успешными. В частности, и здесь - в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил министр.

В то же время Писториус поблагодарил многие государства региона, которые выступили с четкими заявлениями о том, что международное сообщество не приемлет эту войну.

Выступая перед представителями более 40 государств, министр отметил, что для Германии "агрессивная война президента рф владимира путина посреди Европы стала историческим поворотным пунктом в ее внешней политике и политике безопасности".

"Мы обязуемся брать большую ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность наших союзников и партнеров", - сказал Писториус. По его словам, это обязательство предполагает, в частности, переосмысление политики экспорта вооружений, "особенно в отношении поддержки стран-партнеров с их законными правами на самооборону".

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