росія починає військово-морські навчання в акваторії Японського та Охотського морів

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"У навчаннях угруповання сил Тихоокеанського флоту залучили понад 60 бойових кораблів і суден забезпечення, близько 35 літаків морської авіації, берегові війська і понад 11 тисяч військовослужбовців", - йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

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