росія починає військово-морські навчання в акваторії Японського та Охотського морів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сили Тихоокеанського флоту Росії почали оперативні навчання в акваторії Японського й Охотського морів, які триватимуть до 20 червня, повідомляє Reuters з посиланням на міноборони рф, пише УНН.
Цитата
"У навчаннях угруповання сил Тихоокеанського флоту залучили понад 60 бойових кораблів і суден забезпечення, близько 35 літаків морської авіації, берегові війська і понад 11 тисяч військовослужбовців", - йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони Німеччини закликав держави Індо-Тихоокеанського регіону зайняти чітку позицію щодо війни рф проти України