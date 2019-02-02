Россия начинает работы по гиперзвуковой ракете наземного базирования средней дальности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о начале в РФ работ по созданию новых вооружений из-за аналогичных действий со стороны США, в частности, будет начата разработка гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает УНН со ссылой на ТАСС.
"Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - сказал Путин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Напомним, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США.