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Росія починає роботи над гіперзвуковою ракетою наземного базування середньої дальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про початок в РФ робіт зі створення нових озброєнь через аналогічні дії з боку США, зокрема, буде розпочато розробку гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Згоден з пропозиціями міністерства оборони про початок робіт по "приземленню" "Калібрів" і відкритті нового напряму - створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності", - сказав Путін.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

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Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.

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