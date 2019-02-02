Росія починає роботи над гіперзвуковою ракетою наземного базування середньої дальності

"Згоден з пропозиціями міністерства оборони про початок робіт по "приземленню" "Калібрів" і відкритті нового напряму - створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності", - сказав Путін.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).



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Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.