Росія починає роботи над гіперзвуковою ракетою наземного базування середньої дальності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про початок в РФ робіт зі створення нових озброєнь через аналогічні дії з боку США, зокрема, буде розпочато розробку гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Згоден з пропозиціями міністерства оборони про початок робіт по "приземленню" "Калібрів" і відкритті нового напряму - створення гіперзвукової ракети наземного базування середньої дальності", - сказав Путін.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАТО не стали коментувати призупинення Росією участі в ДРСМД
Нагадаємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США.