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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33099 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53583 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62107 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 65896 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56976 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96709 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100541 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Россия планирует ввести ограничения на социальные сети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В РФ закон об иностранных агентах может быть дополнен не только рядом иностранных СМИ, но и иностранными соцсетями. Об это заявил руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе, включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ", — сказал Неверов журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, в Госдуме РФ готовят комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России, в часности ввести ограничения в отношении американских СМИ в России. Такое решение станет ответом на действия США в отношении российского телеканала Russia Today, который Минюст США обязал зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

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