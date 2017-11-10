Россия планирует ввести ограничения на социальные сети

"Проработаем и дальнейшие наши механизмы, чтобы это была, возможно, более широкая мера воздействия, в том числе, включая в себя и социальные сети, и другие структуры, которые сегодня действуют на территории РФ", — сказал Неверов журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, в Госдуме РФ готовят комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России, в часности ввести ограничения в отношении американских СМИ в России. Такое решение станет ответом на действия США в отношении российского телеканала Russia Today, который Минюст США обязал зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.