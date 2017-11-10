Росія планує ввести обмеження на соціальні мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У РФ закон про іноземних агентів може бути доповнений не тільки низкою іноземних ЗМІ, а й іноземними соцмережами.. Про це заявив керівник фракції "Єдиної Росії" Сергій Невєров, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Відпрацюємо і подальші наші механізми, щоб це був, можливо, більший вплив, в тому числі, включаючи в себе і соціальні мережі, і інші структури, які сьогодні діють на території РФ", - сказав Невєров журналістам в п'ятницю.
Раніше повідомлялося, в Держдумі РФ готують комплекс заходів щодо захисту від втручання американських ЗМІ у внутрішні справи Росії, в часності ввести обмеження щодо американських ЗМІ в Росії. Таке рішення стане відповіддю на дії США щодо російського телеканалу Russia Today, який Мін'юст США зобов'язав зареєструватися в реєстрі іноземних агентів.