Росія планує ввести обмеження на соціальні мережі

"Відпрацюємо і подальші наші механізми, щоб це був, можливо, більший вплив, в тому числі, включаючи в себе і соціальні мережі, і інші структури, які сьогодні діють на території РФ", - сказав Невєров журналістам в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, в Держдумі РФ готують комплекс заходів щодо захисту від втручання американських ЗМІ у внутрішні справи Росії, в часності ввести обмеження щодо американських ЗМІ в Росії. Таке рішення стане відповіддю на дії США щодо російського телеканалу Russia Today, який Мін'юст США зобов'язав зареєструватися в реєстрі іноземних агентів.