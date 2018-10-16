Россия планировала провокации в Украине на Покрову - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинский народ и политические силы 14 октября, во время празднования Покрова и Дня защитника отечества, не поддались на московские провокации. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата, передает УНН.
"Именно то, как прошло 14 октября, День защитника отечества, Покров, когда все украинские политические силы и весь украинский народ, наоборот, объединился и не поддался на московскую провокацию. Потому что с таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где-то будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны были выполнять эту роль", - подчеркнул он.
Порошенко заверил, что "все произошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем".
Как сообщал УНН, 14 октября возле Киево-Печерской лавры обнаружили около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы.