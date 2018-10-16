Росія планувала провокації в Україні на Покрову - Президент

“Саме те, як пройшло 14 жовтня, День захисника вітчизни, Покрови, коли всі українські політичні сили і весь український народ, навпаки, об’єднався і не піддався на московську провокацію. Бо з таким нетерпінням вони чекали, що хтось буде штурмувати храми, що десь там будуть якісь бійки. Вони навіть приготували своїх „тітушок“, які б мали виконувати цю роль”, — наголосив він.

Порошенко запевнив, що “все відбулося, відбувається і буде відбуватися абсолютно мирним шляхом”.

Як повідомляв УНН, 14 жовтня біля Києво-Печерської лаври виявили близько сотні осіб, яких доставили до управління поліції для встановлення їхніх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди.