Росія планувала провокації в Україні на Покрову - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Український народ та політичні сили 14 жовтня, під час святкування Покрови та Дня захисника вітчизни, не піддалися на московські провокації. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату, передає УНН.
“Саме те, як пройшло 14 жовтня, День захисника вітчизни, Покрови, коли всі українські політичні сили і весь український народ, навпаки, об’єднався і не піддався на московську провокацію. Бо з таким нетерпінням вони чекали, що хтось буде штурмувати храми, що десь там будуть якісь бійки. Вони навіть приготували своїх „тітушок“, які б мали виконувати цю роль”, — наголосив він.
Порошенко запевнив, що “все відбулося, відбувається і буде відбуватися абсолютно мирним шляхом”.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня біля Києво-Печерської лаври виявили близько сотні осіб, яких доставили до управління поліції для встановлення їхніх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди.