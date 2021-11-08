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Россия: подростку, который закидал снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии

Киев • УНН

 • 17553 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Русский прокуратура обжалует приговор 17-летнему москвичу Глебу Борисову, признанному ранее виновным в повреждении машины ФСБ во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Цветном бульваре в Москве. Как пишет в воскресенье, 7 ноября, онлайн-издание “ОВД-Инфо”, обвинение требует приговорить подростка к семи годам колонии вместо пяти лет условно назначенных ему судом первой инстанции, передает УНН.

Россия: подростку, который закидал снежками авто ФСБ, грозит семь лет колонии

Детали

После акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве в интернете появились видеозаписи, на которых видно, как группа протестующих забрасывает на Цветном бульваре снежками автомобиль с мигалками и номером АМР. Эту машину пинали ногами, один из молодых людей запрыгнул на капот. Позже в Следственном комитете заявили, что водителю распылили в лицо газ из баллончика.

Тверской районный суд 1 сентября признал Глеба Борисова в рамках этого эпизода виновным в применении безопасного насилия к представителям власти и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. При этом по статье о групповом хулиганстве, под которую подпадал Борисов, молодой человек был оправдан.

Приговор суда первой инстанции в деле о машине ФСБ

Как пишет “ОВД-Инфо”, Борисов признал, что нанес по одному удару ногой двум правоохранителям и принимал участие вместе с другим фигурантом того же дела Константином Лакеєвим в закидывании снежками машины, закрепленной за ФСБ. Со своей стороны, правоохранители указали на суде, что боли не почувствовали, и приняли извинения Борисова.

Кроме условного срока Борисова тогда приговорили к выплате 427 тыс. Рублей воинской части ФСБ на ремонт автомобиля. Прокуратура изначально требовала для обвиняемого семи лет колонии. Ожидается, что апелляция по делу Борисова состоится в Мосгорсуде 11 ноября.

Напомним

В начале июля в российском Белгороде ФСБ провела задержание участников якобы “украинской радикальной группировки”.

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