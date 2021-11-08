Росія: підлітку, який закидав сніжками авто ФСБ, загрожує сім років колонії

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Після акції на підтримку Олексія Навального 23 січня в Москві в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких видно, як група протестувальників закидає на Кольоровому бульварі сніжками автомобіль із мигалками та номером АМР. Цю машину штовхали ногами, один із молодих людей застрибнув на капот. Пізніше у Слідчому комітеті заявили, що водію розпорошили в обличчя газ із балончика.

Тверський районний суд 1 вересня визнав Гліба Борисова в рамках цього епізоду винним у застосуванні безпечного насильства до представників влади та пошкодження чужого майна із хуліганських спонукань. При цьому за статтею про групове хуліганство, під яке також підпадав Борисов, молодий чоловік був виправданий.

Вирок суду першої інстанції у справі про машину ФСБ

Як пише “ОВД-Инфо”, Борисов визнав, що завдав по одному удару ногою двом правоохоронцям і брав участь разом з іншим фігурантом тієї ж справи Костянтином Лакеєвим у закиданні сніжками машини, закріпленої за ФСБ. Зі свого боку, правоохоронці вказали на суді, що болю не відчули, і прийняли вибачення Борисова.

Окрім умовного терміну Борисова тоді засудили до виплати 427 тис. рублів військової частини ФСБ на ремонт автомобіля. Прокуратура спочатку вимагала для обвинуваченого семи років колонії. Очікується, що апеляція у справі Борисова відбудеться у Мосміськсуді 11 листопада.

Нагадаємо

На початку липня у російському Бєлгороді ФСБ провела затримання учасників нібито “українського радикального угрупування”.