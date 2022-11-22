россия "перебросила" в оккупированное Дебальцево "вагнеровцев" для наращивания войск - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, россия перемещает отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер". Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Также сообщается, что в городе Енакиево в Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск.
Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.
Кроме того, выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.
Дополнение
Как писал УНН, на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство.