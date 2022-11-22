россия "перебросила" в оккупированное Дебальцево "вагнеровцев" для наращивания войск - Генштаб

Детали

Также сообщается, что в городе Енакиево в Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск.

Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Кроме того, выявлена ​​перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.

Дополнение

Как писал УНН, на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство.