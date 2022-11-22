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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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росія “перекинула” в окуповане Дебальцеве “вагнерівців” для нарощення військ – Генштаб

росія “перекинула” в окуповане Дебальцеве “вагнерівців” для нарощення військ – Генштаб

Київ • УНН

 • 371462 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, росія переміщує окремі підрозділи з території Чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер". Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Також повідомляється, що у місті Єнакієве у Донецькій області, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ.

Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Доповнення

Як писав УНН, на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір.

Українські Національні Новини

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