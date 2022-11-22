росія “перекинула” в окуповане Дебальцеве “вагнерівців” для нарощення військ – Генштаб

Деталі

Також повідомляється, що у місті Єнакієве у Донецькій області, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ.

Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Доповнення

Як писав УНН, на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір.