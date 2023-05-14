россия перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное количество стратегических бомбардировщиков

Детали

Первые четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли в августе, а к октябрю было развернуто более десяти самолетов Ту-95 и Ту-160, как ранее сообщал Barents Observer.

Стратегические бомбардировщики, дислоцированные ныне за Полярным кругом, ранее базировались в Энгельсе неподалеку от Саратова. Расположенная всего в 600 км от границы с Украиной авиабаза оказалась уязвимой, когда в декабре прошлого года два самолета Ту-95 были повреждены в результате атаки беспилотника.

Новый спутниковый снимок из Оленьи, сделанный на этой неделе, ясно указывает на то, что силы стратегической авиации россии вылетели на север не только для краткосрочной эвакуации от украинского соседства.

Все перроны вдоль взлетно-посадочной полосы заняты. В южной части припаркованы два Ту-160, а 14 Ту-95 стоят бок о бок на всех остальных перронах, достаточно больших для больших самолетов.

Самолеты Ту-22М выведены на стоянки в северо-западной части авиабазы.

Один самолет-заправщик Ил-78 стоит боком, его крыло частично выходит за перрон, чтобы не загораживать рулежную дорожку стратегическим бомбардировщикам. Самолеты могут подняться в воздух в кратчайшие сроки. И Ту-160, и Ту-95 способны нести ядерные боеголовки. Центральное российское хранилище ядерных боеголовок Большое Рамозеро находится в 10 км от авиабазы Оленья.

Недавние сообщения также указывают на то, что стратегические бомбардировщики, вылетающие с авиабазы Оленья, участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами.

Радионаблюдатель HF в Twitter, который отслеживает действия сил стратегической авиации россии, сообщил о почти ежедневных полетах с авиабазы Оленья на прошлой неделе. Это и учебные полеты в воздушном пространстве Мурманской области, и боевые вылеты со стрельбой по целям на территории Украины.

Кольский полуостров играет жизненно важную роль в неспровоцированной кровавой войне россии с Украиной, отмечает издание.