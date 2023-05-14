росія перекинула до кордону з Норвегією й Фінляндією максимальну кількість стратегічних бомбардувальників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Розташована всього за 200 км від країн-членів НАТО Фінляндії та Норвегії, авіабаза Оленья знаходиться під пильною увагою військових аналітиків. Злітно-посадкова смуга довжиною 3500 м зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М та кількох військово-транспортних літаків Ан-12. Проте восени минулого року активізувалася роль авіабази як передового полігону дальньої авіації, передає УНН з посиланням на дані The Barents Observer.

Деталі

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули в серпні, а до жовтня було розгорнуто понад десять літаків Ту-95 і Ту-160, як раніше повідомляв Barents Observer.

Стратегічні бомбардувальники, дислоковані нині за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі неподалік Саратова. Розташована всього за 600 км від кордону з Україною авіабаза виявилася вразливою, коли в грудні минулого року два літаки Ту-95 були пошкоджені в результаті атаки безпілотника.

Новий супутниковий знімок з Оленьї, зроблений на цьому тижні, ясно вказує на те, що сили стратегічної авіації росії вилетіли на північ не лише для короткострокової евакуації від українського сусідства.

Усі перони вздовж злітно-посадкової смуги зайняті. У південній частині припарковані два Ту-160, а 14 Ту-95 стоять пліч-о-пліч на всіх інших перонах, досить великих для більших літаків.

Літаки Ту-22М виведені на стоянки у північно-західній частині авіабази.

Один літак-заправник Іл-78 стоїть боком, його крило частково виходить за перон, щоб не загороджувати руліжну доріжку стратегічним бомбардувальникам. Літаки можуть піднятися у повітря в найкоротші терміни. І Ту-160, і Ту-95 здатні нести ядерні боєголовки. Центральне російське сховище ядерних боєголовок Велике Рамозеро знаходиться за 10 км від авіабази Оленья.

Нещодавні повідомлення також вказують на те, що стратегічні бомбардувальники, які вилітають з авіабази Оленья, беруть участь в обстрілах України крилатими ракетами.

Радіоспостерігач HF в Twitter, який відстежує дії сил стратегічної авіації росії, повідомив про майже щоденні польоти з авіабази Оленья на минулому тижні. Це і навчальні польоти у повітряному просторі Мурманської області, і бойові вильоти зі стріляниною за цілями на території України.

Кольський півострів відіграє життєво важливу роль у неспровокованій кривавій війні росії із Україною, зазначає видання.

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