россия объявила в розыск еще трех украинских генералов - Колесника, Локоту и Грищенко

Цитата

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточках.

Детали

Отмечается, что статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается. В начале мая этого года глава следственного комитета рф александр бастрыкин заявил, что ведомство "заочно обвинило" Колесника, Локоту и Грищенко.

Дополнение

российские силовики уже не впервые объявляют в розыск военачальников ВСУ. Так, в апреле в россии объявили в розыск командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, а главу ГУР МОУ Буданова "заочно арестовали" в Москве из-за подрыва крымского моста.

Напомним

30 мая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в розыск в россии.