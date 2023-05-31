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россия объявила в розыск еще трех украинских генералов - Колесника, Локоту и Грищенко

Киев • УНН

 • 347266 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство внутренних дел россии объявило в розыск еще трех представителей украинского военного командования: первого заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала-полковника Игоря Колесника, заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала-лейтенанта Александра Локоту и заместителя командующего Сухопутных войск Украины генерала-лейтенанта Андрея Грищенко. Их данные появились в базе разыскиваемых, пишет УНН со ссылкой на российские государственные СМИ.

Цитата

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточках.

Детали

Отмечается, что статья, по которой разыскивают украинских военачальников, не указывается. В начале мая этого года глава следственного комитета рф александр бастрыкин заявил, что ведомство "заочно обвинило" Колесника, Локоту и Грищенко.

Дополнение

российские силовики уже не впервые объявляют в розыск военачальников ВСУ. Так, в апреле в россии объявили в розыск командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, а главу ГУР МОУ Буданова "заочно арестовали" в Москве из-за подрыва крымского моста.

Напомним

30 мая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в розыск в россии.

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