У росії оголосили про розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Командувача ВМС України віце-адмірала Олексія Неїжпапу в росії оголосили в розшук, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на базу даних розшуку мвс рф, пише УНН.
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"Неїжпапа Олексій Леонідович... Розшукується за статтею кк рф", - зазначається в четвер у базі даних розшуку мвд рф.
У правоохоронних органах росЗМІ повідомили, що адмірал заочно звинувачується за ст. 317 кк рф ("посягання життя співробітника правоохоронного органу").
Також стверджується, що російське слідство вийшло з клопотанням про заочний арешт командувача ВМС України, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду москви.
У суді підтвердили, що отримали клопотання про заочний арешт Неїжпапи.
Доповнення
У москві "заочно заарештували" голову ГУР МОУ Буданова через підрив кримського мосту.