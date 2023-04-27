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У росії оголосили про розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи

У росії оголосили про розшук командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи

Київ • УНН

 • 439521 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Командувача ВМС України віце-адмірала Олексія Неїжпапу в росії оголосили в розшук, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на базу даних розшуку мвс рф, пише УНН.

Деталі

"Неїжпапа Олексій Леонідович... Розшукується за статтею кк рф", - зазначається в четвер у базі даних розшуку мвд рф.

У правоохоронних органах росЗМІ повідомили, що адмірал заочно звинувачується за ст. 317 кк рф ("посягання життя співробітника правоохоронного органу").

Також стверджується, що російське слідство вийшло з клопотанням про заочний арешт командувача ВМС України, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду москви.

У суді підтвердили, що отримали клопотання про заочний арешт Неїжпапи.

Доповнення

У москві "заочно заарештували" голову ГУР МОУ Буданова через підрив кримського мосту.

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