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В россии объявили о розыске командующего ВМС ВСУ Неижпапы

В россии объявили о розыске командующего ВМС ВСУ Неижпапы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в россии объявили в розыск, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на базу данных розыска мвд рф, пишет УНН.

Детали

"Неижпапа Алексей Леонидович... Разыскивается по статье ук рф", - отмечается в четверг в базе данных розыска мвд рф.

В правоохранительных органах росСМИ сообщили, что адмирал заочно обвиняется по ст. 317 ук рф ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Также утверждается, что российское следствие вышло с ходатайством о заочном аресте командующего ВМС Украины, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд москвы.

В суде подтвердили, что получили ходатайство о заочном аресте Неижпапы.

Дополнение

В москве "заочно арестовали" главу ГУР МОУ Буданова из-за подрыва крымского моста.

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