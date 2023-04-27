В россии объявили о розыске командующего ВМС ВСУ Неижпапы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в россии объявили в розыск, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на базу данных розыска мвд рф, пишет УНН.
Детали
"Неижпапа Алексей Леонидович... Разыскивается по статье ук рф", - отмечается в четверг в базе данных розыска мвд рф.
В правоохранительных органах росСМИ сообщили, что адмирал заочно обвиняется по ст. 317 ук рф ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
Также утверждается, что российское следствие вышло с ходатайством о заочном аресте командующего ВМС Украины, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд москвы.
В суде подтвердили, что получили ходатайство о заочном аресте Неижпапы.
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