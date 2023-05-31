росія оголосила у розшук ще трьох українських генералів - Колесника, Локоту і Грищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук ще трьох представників українського військового командування: першого заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала-полковника Ігоря Колесника, заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала-лейтенанта Олександра Локоту та заступника командувача Сухопутних військ України генерала-лейтенанта Андрія Грищенка. Їх дані з'явилися у базі розшукуваних, пише УНН з посиланням на російські державні ЗМІ.
Цитата
"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - зазначено у картках.
Деталі
Зазначається, що стаття, за якою розшукують українських воєначальників, не вказується. На початку травня цього року голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив, що відомство "заочно звинуватило" Колесника, Локоту та Грищенка.
Доповнення
російські силовики вже не вперше оголошують у розшук воєначальників ЗСУ. Відтак, у квітні в росії оголосили в розшук командувача ВМС України віце-адмірала Олексія Неїжпапу, а голову ГУР МОУ Буданова "заочно заарештували" у москві через підрив кримського мосту.
Нагадаємо
30 травня головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного оголосили у розшук у росії.