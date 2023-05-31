росія оголосила у розшук ще трьох українських генералів - Колесника, Локоту і Грищенка

Цитата

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - зазначено у картках.

Деталі

Зазначається, що стаття, за якою розшукують українських воєначальників, не вказується. На початку травня цього року голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив, що відомство "заочно звинуватило" Колесника, Локоту та Грищенка.

Доповнення

російські силовики вже не вперше оголошують у розшук воєначальників ЗСУ. Відтак, у квітні в росії оголосили в розшук командувача ВМС України віце-адмірала Олексія Неїжпапу, а голову ГУР МОУ Буданова "заочно заарештували" у москві через підрив кримського мосту.

Нагадаємо

30 травня головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного оголосили у розшук у росії.