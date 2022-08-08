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рф объявила США, что выводит из-под инспекций свои объекты в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях

рф объявила США, что выводит из-под инспекций свои объекты в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях

Киев • УНН

 • 236617 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. россия объявила США, что временно выводит из-под инспекций свои объекты в рамках договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мид рф.

Цитата

"8 августа 2022 года российская федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что ... временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы", - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ. Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору.

В мид рф, утверждают, что "российская федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают российскую федерацию права на осуществление инспекций на американской территории".

"Наша цель – исключить подобную неприемлемую ситуацию и обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось при его согласовании и введении в силу. Сейчас эти принципы не выдерживаются", - говориться в сообщении.

В мид рф также утверждают, что принятые нами меры носят временный характер.

Дополнение

Перед 10-й конференцией по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) президент США Джо Байден заявил о готовности Соединенных Штатов обсуждать с россией новую систему контроля над вооружениями.

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