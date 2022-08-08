росія оголосила США, що виводить з-під інспекцій свої об'єкти в рамках договору про стратегічні наступальні озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. росія оголосила США, що тимчасово виводить з-під інспекцій свої об'єкти в рамках договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Про це УНН повідомляє з посиланням на мзс рф.
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«8 серпня 2022 року російська федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що ... тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, на яких можуть проводитися передбачені Договором огляди», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що такі дії передбачені пунктом 5 Розділу I Глави п'ятого Протоколу до Договору про СНО. Вони можуть робитися у виняткових випадках і для цілей, що не суперечать Договору.
У мзс рф, стверджують, що "російська федерація змушена вдатися зараз до цієї міри внаслідок завзятого прагнення Вашингтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують існуючі реалії, створюють для США односторонні переваги і фактично позбавляють російську федерацію права на інспекції на американській території".
"Наша мета – виключити подібну неприйнятну ситуацію та забезпечити функціонування всіх механізмів ДСНО у суворій відповідності до принципів паритету та рівноправності сторін, як це малося на увазі при його узгодженні та введенні в силу. Зараз ці принципи не витримуються", говориться в повідомленні.
У мзс рф також стверджують, що вжиті нами заходи носять тимчасовий характер.
Доповнення
Перед 10-ю конференцією з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) президент США Джо Байден заявив про готовність Сполучених Штатів обговорювати з росією нову систему контролю над озброєннями.