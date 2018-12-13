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Россия ожидает "наступление" Киева на мариупольском направлении

Киев • УНН

 • 14650 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По словам РФ Киев вроде бы "готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления". Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия ожидает "наступление" Киева на мариупольском направлении

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев "намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать быстрое наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья, которое находится под контролем Донецка, и выхода на границу с Россией", - заявила она.

Она также заявила, что Москва примет соответствующие меры, если Киев не обеспечит безопасность российских дипломатов в Украине, вспомнив, что недавно в базу сайта "Миротворец" были внесены российские дипломата, которые работают в Украине "ставит под угрозу их безопасность".

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"В Киеве должны понимать, что они заигрались. И что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет", - указала представитель российского МИД.

Как сообщал УНН, по словам председателя СБУ Василия Грицака, Россия может инспирировать межконфессиональные конфликты для вторжения в Украину.

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