Россия ожидает "наступление" Киева на мариупольском направлении

"Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев "намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать быстрое наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья, которое находится под контролем Донецка, и выхода на границу с Россией", - заявила она.



Она также заявила, что Москва примет соответствующие меры, если Киев не обеспечит безопасность российских дипломатов в Украине, вспомнив, что недавно в базу сайта "Миротворец" были внесены российские дипломата, которые работают в Украине "ставит под угрозу их безопасность".



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"В Киеве должны понимать, что они заигрались. И что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет", - указала представитель российского МИД.



Как сообщал УНН, по словам председателя СБУ Василия Грицака, Россия может инспирировать межконфессиональные конфликты для вторжения в Украину.