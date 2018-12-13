Росія очікує "наступ" Києва на маріупольському напрямі

"Згідно з наявною інформацією, в найближчі дні Київ "має намір влаштувати збройну провокацію на лінії зіткнення з тим, щоб, скориставшись введенням, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, режимом воєнного стану, організувати стрімкий наступ на маріупольському напрямі з метою захоплення території Приазов'я, що знаходиться під контролем Донецька, і виходу на кордон з Росією ", - заявила вона.



Вона також заявила, що Москва прийме відповідні заходи, якщо Київ не забезпечить безпеку російських дипломатів в Україні, згадавши, недавно в базу сайту "Миротворець" були внесені два працюють на Україні російські дипломати, що "ставить під загрозу їхню безпеку".



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"У Києві повинні розуміти, що вони загралися. І що все, що робиться в відношенні російських дипломатичних представництв і російських дипломатичних співробітників, просто так з рук їм не зійде", - вказала представник російського МЗС.



Як повідомляв УНН, за словами голови СБУ Василя Грицака, Росія може інспірувати міжконфесійні конфлікти для вторгнення в Україну.