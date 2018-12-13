Російські "Іскандери" загрожують Києву - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Росія передислокувала "Іскандери" ближче до українського кордону. Тепер в радіус їхнього ураження входить Київ, що є реальною загрозою. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Південний округ Російської Федерації має бригаду ракет "Іскандер", яка розташована у районі Краснодара. За останній місяць вони перекинули дивізіон на кордон з Україною, 50 км. Якщо б він знаходився на старому місці, де він був до цього, він би не діставав до Києва. Сьогодні він перекриває навіть Київ. Це загроза", - сказав Полторак.
Він зазначив, що за останні декілька тижнів Російська Федерація значно посилила свої угрупування на кордоні з Україною.
"Вони збільшили свої війська на три батальйони тактичної групи, в тому числі туди ввели батальйони, які приймали участь в агресії проти України в 2014-2015 роках. За останні два місяці кількість танків збільшилась на 300 одиниць", - зазначив Полторак.
Він також повідомив, що воєнний стан дозволив посилити українську армію військовою технікою.
"За ці два тижня, які пройшли, до війська вже прийшло більше 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати більше 200 одиниць техніки", - сказав Полторак.
Як повідомляв УНН, українські військове командування заявило про інтенсивну підготовку російських військ в окупованому Криму.