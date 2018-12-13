Российские "Искандеры" угрожают Киеву - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Россия передислоцировала "Искандеры" ближе к украинской границе. Теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.
Он отметил, что за последние несколько недель Россия значительно усилила свои группировки на границе с Украиной.
"Они увеличили свои войска на три батальона тактической группы, в том числе туда ввели батальоны, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах. За последние два месяца количество танков увеличилось на 300 единиц", - отметил Полторак.
Он также сообщил, что военное положение позволил усилить украинскую армию военной техникой.
"За эти две недели, которые прошли, в армию уже пришло более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - сказал Полторак.
Как сообщал УНН, украинские военное командование заявило об интенсивной подготовке российских войск в оккупированном Крыму.