Россия не будет приглашена на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Детали

“Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право”, — заявил Кристоф Хойсген, немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года.

Долгое время он был советником по внешней политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

“Мы не станем предоставлять им (россиянам - ред.) платформу для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками: их голоса должны быть услышаны и усилены”, — написал Хойсген в Twitter.

По словам Хойсгена, цель конференции в этом году — пригласить больше политиков и экспертов из стран с развивающейся экономикой.

Напомним, что в прошлом году

В прошлом году среди почетных гостей мероприятия были президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В 2022 году, впервые за 20 лет, Россия отказалась от участия в этой конференции, состоявшейся с 18 по 20 февраля. Формальной причиной отказа были ограничения Евросоюза в связи с COVID-19 и непризнание ЕС российских вакцин.