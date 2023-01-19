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Росія не буде запрошена на Мюнхенську конференцію з безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Представників російського уряду не буде цього року запрошено на Мюнхенську конференцію з безпеки. Цей щорічний захід, на який запрошується світова еліта у сфері оборони та безпеки, пройде 17-19 лютого, за кілька днів до річниці вторгнення Росії до України. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Росія не буде запрошена на Мюнхенську конференцію з безпеки

Деталі

“Ми не хочемо надавати сцену тим, хто порушив міжнародне право”, — заявив Крістоф Хойсген, німецький дипломат і голова Мюнхенської конференції з безпеки з 2022 року.

Довгий час він був радником із зовнішньої політики колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель.

“Ми не станемо надавати їм (росіянам - ред.) платформу для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями: їхні голоси мають бути почуті та посилені”, — написав Хойсген у Twitter.

За словами Хойсгена, мета конференції цього року — запросити більше політиків і експертів із країн з економікою, що розвивається.

Нагадаємо

Минулого року серед почесних гостей заходу були президент України Володимир Зеленський, віце-президент США Камала Харріс та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У 2022 році, вперше за 20 років, Росія відмовилася від участі у цій конференції, що відбулася з 18 по 20 лютого. Формальною причиною відмови були обмеження Євросоюзу у зв’язку з COVID-19 та невизнання ЄС російських вакцин.

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