Россия отправит самолет в США за дипломатами и их семьями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия отправит самолет за российскими дипломатами и их семьями в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кремль, передает УНН.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новые антироссийские санкции США и заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.
Напомним, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
В американском Минфине заявили, что ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.