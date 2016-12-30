Росія направить літак в США за дипломатами та їх сім'ями

Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував нові антиросійські санкції США і заявив, що Росія не стане висилати американських дипломатів.

Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.

В американському Мінфіні заявили, що обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.