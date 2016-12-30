Росія направить літак в США за дипломатами та їх сім'ями
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Росія направить літак за дипломатами Росії та їх сім’ями в США. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Кремль, передає УНН.
Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував нові антиросійські санкції США і заявив, що Росія не стане висилати американських дипломатів.
Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
В американському Мінфіні заявили, що обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.