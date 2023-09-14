россия пытается выиграть время в несколько месяцев и использует для этого все ресурсы - Подоляк

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"Основная задача россии сегодня - организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрелы/разрушения ее тыловых баз... Пауза необходима для перевооружения армии, дополнительной мобилизации и обучения, организации новой логистики, развертывания дополнительных военных производственных мощностей, формирования "коалиции уставших от войны" для внутреннего давления на общества в разных странах. Для этого используются все ресурсы - информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские...", - написал Подоляк.

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"Однако любая "пауза в интересах россии" на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации. Важно осознать, что только военные поражения россии на оккупированных территориях приведут нас к реальному миру...", - добавил он.

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