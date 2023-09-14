росія намгається виграти час у кілька місяців і використовує для цього всі ресурси - Подоляк
Київ • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. росії стратегічно важливо взяти паузу у бойових діях на кілька місяців, для цього використовуються всі ресурси - від дипломатичних до інформаційних, написав у своєму Х (колишній Twitter), радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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"Основне завдання росії сьогодні - організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз... Пауза необхідна для переозброєння армії, додаткової мобілізації та навчання, організації нової логістики, розгортання додаткових військових виробничих потужностей, формування "коаліції втомлених війною" для внутрішнього тиску на суспільства в різних країнах. Для цього використовуються всі ресурси - інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські...", - написав Подоляк.
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"Однак будь-яка "пауза в інтересах росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації. Важливо усвідомити, що лише військові поразки росії на окупованих територіях приведуть нас до реального миру...", - додав він.
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