росія намгається виграти час у кілька місяців і використовує для цього всі ресурси - Подоляк

Цитата

"Основне завдання росії сьогодні - організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз... Пауза необхідна для переозброєння армії, додаткової мобілізації та навчання, організації нової логістики, розгортання додаткових військових виробничих потужностей, формування "коаліції втомлених війною" для внутрішнього тиску на суспільства в різних країнах. Для цього використовуються всі ресурси - інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські...", - написав Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом - Подоляк

"Однак будь-яка "пауза в інтересах росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації. Важливо усвідомити, що лише військові поразки росії на окупованих територіях приведуть нас до реального миру...", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Санкції – це фікція": Подоляк розповів, хто у світі в цьому зацікавлений