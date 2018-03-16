Россия пытается рассорить Украину с Венгрией и Польшей - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Россия пытается поссорить Украину с Венгрией, Польшей и другими государствами. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время тематической пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.
"Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит: это первый, я считаю, террористический акт. Кем он сделан? Польскими право-радикалами. Кто к этому подтолкнул - разумеется, российские спецслужбы.
Второй случай: организатор этого террористического акта пришел из Приднестровья, где реально хозяйничает ФСБ, и пошел в Приднестровье", - заявил Климкин, комментируя нападение на помещение венгерского сообщества на Закарпатье.
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Он отметил, что призвал наблюдать за ситуацией глав МВД Украины и СБУ.
"Поэтому я попросил, и министра внутренних дел, и руководителя СБУ, следить за той ситуацией, которая сейчас есть, поскольку Россия пытается нас поссорить - с Венгрией, но также с другими странами. С Польшей, например", - сказал министр.
Как сообщал УНН, 4 февраля в полиции сообщили, что в помещении Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление, одна из версий полиции - это попытка поджога.