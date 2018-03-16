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Росія намагається розсварити Україну з Угорщиною та Польщею - міністр

Росія намагається розсварити Україну з Угорщиною та Польщею - міністр

Київ • УНН

 • 8804 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Росія намагається посварити Україну з Угорщиною, Польщею та іншими державами. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Тематичної пресс-конференції, присвяченій конкурсу на посаду директора “Українського інституту”, передає кореспондент УНН.

“Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається: це перший, я вважаю, терористичний акт. Ким він зроблений? Польськими право-радикалами. Хто до цього підштовхнув — зрозуміло, російські спецслужби.

Другий випадок: організатор цього терористичного акту прийшов з Придністров’я, де реально хазяйнує ФСБ, і пішов до Придністров’я”, — заявив Клімкін, коментуючи напад на приміщення угорської спільноти на Закарпатті.

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Він зазначив, що закликав спостерігати за ситуацією голів МВС України і СБУ.

“Тому я попросив, і Міністр внутрішніх справ, і керівника СБУ, пильнувати за тією ситуацією, яка зараз є, оскільки Росія намагається нас посварити — з Угорщиною, але також з іншими країнами. З Польщею, наприклад”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, 4 лютого у поліції повідомили, що в приміщенні Товариства угорської культури Закарпаття сталося задимлення, одна з версій поліції — це спроба підпалу.

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