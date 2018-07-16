Россия пытается блокировать вступление Македонии в НАТО - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Российская Федерация вместе с некоторыми греческими бизнесменами финансируют протесты в Македонии и волну сопротивления против изменения названия страны для того, чтобы не позволить ей вступить в НАТО. Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев, передает УНН со ссылкой на Balkan Insight.
По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 000 долларов, чтобы они совершили акты насилия и другие провокации перед ключевым референдумом о названии Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.
Напомним, греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.
Как сообщал УНН, премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в Альянс.
Министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония - лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.