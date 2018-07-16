Россия пытается блокировать вступление Македонии в НАТО - премьер

По данным Заева, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 000 долларов, чтобы они совершили акты насилия и другие провокации перед ключевым референдумом о названии Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.



Премьер Македонии при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Напомним, греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

Как сообщал УНН, премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в Альянс.

Министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония - лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.